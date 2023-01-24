'Успіху у них не буде': Зеленський прокоментував загрозу наступу окупантів з Білорусі

Президент Володимир Зеленський прокоментував загрозу наступу окупантів з території Білорусі та залучення білорусів до війни проти України. За його словами, білоруси насправді не хочуть нападати на українців.

Втім, якщо це трапиться, наші громадяни готові боротися. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде, якщо він і буде гіпотетично", – вказав глава держави.

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Водночас він сказав, що питання перебування російських військових на території будь-якої країни свідчить про рівень поваги населення та керівництва до своєї держави.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися на території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них "військовий шенген", тому це все залежить, мені здається, від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати озброєних людей на свою територію", – зазначив він.

Зеленський додав, що основною задачею України зараз є підготовка до всіх можливих сценаріїв. Водночас президент закликав союзників до збільшення постачання озброєння.

"Це не просто, потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика, тому маємо обмеження за кількістю амуніції", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірність військового вторгнення у 2023 році з боку Білорусі. На його думку, нам варто побоюватись інших реальних речей.

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