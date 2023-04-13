У 10 млн разів потужніше Сонця: Вчені виявили космічний об'єкт, який порушує закони фізики

Астрономи знайшли космічний об'єкт, який випромінює в 10 млн разів більше випромінювання, ніж Сонце

Вчені NASA опублікували результати свого нового дослідження, яке стосується ультраяскравого рентгенівського джерела в космосі, що випромінює в 10 мільйонів разів більше випромінювання, ніж Сонце. Цей феномен порушує відомий закон фізики, відомий як межа Еддінгтона, яка встановлює, наскільки яскравим може бути космічний об'єкт певного розміру без розриву на шматки.

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За допомогою космічного телескопа NuSTAR, науковці виявили ультраяскраве рентгенівське джерело, яке отримало назву M82 X-2. Дослідження показало, що це джерело випромінює надзвичайно велику кількість випромінювання, порушуючи при цьому межу Еддінгтона.

До цього моменту, астрономи вважали, що висока яскравість таких об'єктів може бути лише оптичною ілюзією, але нові спостереження з космічного телескопа NuSTAR спростовують це припущення.

Науковці вважають, що в цій нейтронній зірці відбуваються особливі процеси, які дозволяють їй порушувати межу Еддінгтона. Попри велику кількість випромінювання, ця зірка досі не розлетілася на шматки. Вчені припускають, що це може бути пов'язано зі сильним магнітним полем, яке змінює форму атомів в нейтронній зірці, дозволяючи їй залишатися цілою навіть під впливом великої кількості випромінювання.

Дослідження ультраяскравих рентгенівських джерел в космосі відкриває нові можливості для вивчення екстремальних умов в космосі, таких як високоенергетичні вибухи та активність в областях галактик. Відкриття таких ультраяскравих рентгенівських джерел допомагає розширити наше розуміння процесів, які відбуваються в космічних об'єктах та взаємодії матерії та випромінювання в екстремальних умовах.

Дослідження М82 X-2 є лише початком, і вчені продовжують вивчати це ультраяскраве рентгенівське джерело та інші подібні об'єкти, щоб докладніше розібратися у процесах, які призводять до таких яскравих випромінювань. Ці дослідження можуть відкрити нові горизонти в нашому розумінні космічних явищ і допомогти в розгадуванні природи ультраяскравих рентгенівських джерел в космосі.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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