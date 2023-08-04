В Англії виявили прихований середньовічний склеп 900-річного собору (фото)

Розкопки в Ексетерському соборі в Англії виявили оригінальні фундаменти головного вівтаря церкви 12-го століття. Дослідники також виявили середньовічний склеп та порожні гробниці двох єпископів.

Експерти зробили знахідки під час розкопок собору, приміщення в центрі церкви, де розташовані хори, головний вівтар і трон єпископа. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Зазначається, що розкопки проводилися напередодні встановлення більш екологічної системи теплої підлоги, а також значної консервації історичної будівлі. Попередні знахідки, зроблені командою, включають залишки кількох споруд римської доби.

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Уточнюється, що Святий Едуард Сповідник заснував Ексетерський собор у 1050 році. Будівництво почалося в 1114 році, дотримуючись характерного для епохи норманського архітектурного стилю.

Дві вежі оригінальної будівлі та частини її стін нефа збереглися до наших днів, але решту собору було перебудовано в готичному стилі приблизно між 1270 і 1350 роками. Сьогодні велика громада молиться в англіканській церкві.

За фундаментом вівтаря археологи виявили заглиблену ділянку, де, можливо, знаходився підземний склеп, що суперечить давній думці про те, що спочатку в соборі його не було. Відповідно до заяви, склеп був засипаний приблизно в 1300 році.

Розкопуючи засипку, дослідники виявили дві порожні гробниці, кожна обкладена камінням. Вони підозрюють, що могили належали двом єпископам Ексетера, тіла яких, як відомо, були перенесені з їхніх оригінальних гробниць у 1320 році: Роберту Варелвасту, який помер близько 1155 року, та Вільяму Брюеру, який помер у 1244 році.

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