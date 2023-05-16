В Австралії знайшли новий вид мурах, що вміють прикидатися мертвими: що це означає (фото)

Дослідники з Австралії вперше знайшли мурах, що мають дивну поведінку – задля збереження свого життя вони можуть прикидатися мертвими. Колонію південних широконосих колючих мурах (Polyrhachis femorata) знайшли на острові Кенгуру.

Як повідомляється в Австралійському журналі зоології, дослідники натрапили на дивних комах, коли перевіряли гнізда карликових опосумів і кажанів. Спочатку їм здалося, що мурахи мертві, оскільки вони були нерухомі. Аж раптом одна мураха порухалася.

"Мімікрія була ідеальною", – прокоментував поведінку мурах один з дослідників. Він розповів, що такий вид "оборонної нерухомості" відомий лише серед кількох видів мурах, однак ніколи раніше цього не спостерігали серед колоній.

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Вдавати з себе мертвих більш властиво ссавцям. Вони користуються такою особливістю, аби не бути жертвою хижаків. У комах ця "техніка" зазвичай спостерігається лише в окремих особин.

Науковці кажуть, що з'ясували ще одну особливість цих мурах – вони закупорюють входи до своїх "гнізд" органічними речовинами, як додатковий захист від хижаків.

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