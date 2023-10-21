В Австрії виявили руїни величезної школи для гладіаторів віком 1700 років в чудовому стані (фото)

Австрійські археологи виявили чудово збережені руїни школи гладіаторів на околицях Відня. Хоча розкопки ще не розпочалися, радіолокаційні знімки вже показали, що комплекс включав велику кількість кімнат, де проживали гладіатори, а також місце для тренувань і велику лазню. Також була знайдена інформація про можливе кладовище за стінами школи, де були поховані бійці, які загинули під час тренувань.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

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Ця знахідка вважається сенсацією і може скласти конкуренцію знаменитій Лудус Магнус - найбільшій школі гладіаторів у Стародавньому Римі. Стародавнє місто Карнунт, де знайшли ці руїни, має важливу історічну роль як військовий і торговий центр, що об'єднував азіатські провінції Римської імперії з землями в центральній і північній Європі.

Початок розкопок ще не запланований, і розробляється план для якнайкращого збереження знайдених руїн. Територія школи настільки велика, що досі досліджено менше одного відсотка всієї площі, хоча розкопки на цьому місці ведуться з 1870-х років.

Нагадаємо, у Фінляндії виявили меч хрестоносців 12-го століття.

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