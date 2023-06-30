У Бердянську ЗСУ підірвали штаб росіян та їхній склад з пальним (фото та відео)

30 червня в окупованому Бердянську пролунало більш як 10 потужних вибухів. Голосні звуки відчули навіть мешканці навколишніх населених пунктів за десятки кілометрів

Місцеві мешканці у соцмережах повідомили, що перші звуки вибухів пролунали приблизно о 8-й ранку, у небі над містом були помічені інверсійні сліди від ППО.

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Після чергової серії вибухів над Бердянськом помітили кілька стовпів чорного диму. Очевидці кажуть, що палало в районі аеропорту.

Також зазначається, що після вибухів було помічену велику кількість карет швидкої допомоги, що рухалися на місце, де лунали вибухи. А ще – гад містом почали кружляти гелікоптери росіян.

Тим часом у Збройних Силах України підтвердили удар по аеродрому окупованого Бердянська. Зазначається, що там було знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 23 червня в окупованому російськими бойовиками Генічеську (Херсонської області) прогриміли вибухи. Влучили у базування росгвардії.

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