У більшості областей України очікуються сильні дощі: прогноз погоди на 28 травня

На початку тижня в Україні зберігатиметься дощова погода з мінливою хмарністю та періодичними грозами. Температурний фон залишатиметься досить комфортним: у середньому вдень повітря прогріватиметься до +19…+22 °С, хоча на крайньому сході можливе підвищення температури до +29 °С.

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про небезпечні погодні явища, які можуть впливати на роботу транспорту, комунальних та енергетичних служб.У середу, 28 травня, дощі продовжаться, подекуди стануть ще сильнішими, особливо в центральних та північних регіонах. Лише на півдні та південному сході очікується менше опадів.

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Температура вночі сягатиме +13…+19 °С, хоча на заході країни вона знизиться до +8…+10 °С. Вдень у західних областях буде прохолодніше — до +17…+20 °С, на решті території — в межах +20…+25 °С. Вітер залишиться слабким, змінного напрямку.

Загалом тиждень обіцяє бути вологим і місцями прохолодним, тож варто не забувати про парасолю й уважно стежити за оперативними прогнозами синоптиків.

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