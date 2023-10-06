У Британії знайшли собаку, у якого шість лап (фото та відео)

Цуценя спанієля знайшли на парковці у Британії. Хтось залишив собаку через її фізичні особливості – вона має шість лап.

Як повідомляє Бі-бі-сі, песика знайшли в Пембрукширі. Їй було всього 11 місяців.

Люди, які знайшли собачку, звернулися за допомогою до служби порятунку ГрінАкрес. Волонтери центру відвезли песика до місцевого ветеринарного центру Фентон.

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Собаку назвали Аріель на честь героїні з мультфільму "Русалочка" від Disney, оскільки вона має додаткові лапи, які зростали зверху над задніми кінцівками.

Співробітники ветеринарного центру кажуть, що собака була переляканою. Її залишили ночувати у будинку співробітника центру.

Наступного дня ветеринари зробили Аріель рентгенівське обстеження, яке показало, що додаткові задні лапи собаки "з'єднані в одну стегнову кістку", яка розділилася на дві гомілки. Ці додаткові лапи не функціонували і через них собака мала додаткове навантаження на хребет. Фахівці рекомендували ампутувати зайві кінцівки.

Нині цуценя живе у прийомній сім'ї. Його готують до операції та шукають йому батьків.

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