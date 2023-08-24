В справі про підрив літака Пригожина з‘явився перший підозрюваний: подробиці

У справі про підрив літака Пригожина з'явився перший підозрюваний. Це особистий пілот Пригожина і колишній засновник "МНТ Аеро" (власник джету, що розбився) Артем Степанов.

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Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОДПУ.

Правоохоронці не можуть його знайти. Він мав доступ до літака, перед вибухом поїхав на Камчатку, де "загубився". Єдине, що зміг повідомити його рідний брат, це те, що він нібито третій день у поході та без зв'язку. Степанова активно розшукують правоохоронні органи, можливо його вже немає в РФ.

Нагадаємо, Пригожин загинув разом з командирами "Вагнер" під час падіння літака.

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