У Єгипті виявили статую усміхненого сфінкса з ямочками (фото)

У Єгипті виявили статую сфінкса ранньої римської імперської епохи з вапняку. Він був розкопаний біля храму Хатхор у Дендері, за 300 миль на південь від Каїра.

Маленький сфінкс був виявлений у храмі римської доби. Поруч зі сфінксом була знайдена вапнякова стела з написом, написаним як ієрогліфами, так і демотикою, повідомляє The History Blog.

Розташоване на схід від Дендерського храму, святилище являло собою дворівневу платформу, висічену у вапняку зі сходами, що вели вниз до шару фундаменту. Унизу знаходиться резервуар для води візантійської епохи, виготовлений із глиняної цегли. Сфінкс і стела були всередині басейну.

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Обличчя людини на тілі лева сфінкса має спокійну архаїчну посмішку з ямочками на кожній стороні губ. Він одягає головний убір немес – смугастий тканинний головний убір, який носили єгипетські фараони – з уреєм – прямою коброю, яка символізувала королівську владу.

Риси обличчя подібні до статуй імператора Клавдія (правління 41-54 рр. н. е.). Археологи сподіваються, що напис на стелі може ідентифікувати фараона, зображеного на сфінксі.

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

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