В Енергодарі підірвали автівку так званого начальника охорони Запорізької АЕС (відео)

Вранці 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль так званого начальника охорони Запорізької атомної електростанції Андрія Короткого.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець – "начальник охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович", – вказується у повідомленні.

В ГУР зазначають, що Андрій Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій щодо українців в окупації.

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Також за інформацією відомства, після того як Запорізьку АЕС було окуповано, він добровільно погодився на співпрацю з російськими загарбниками, передавши їм списки співробітників станції з особистими даними, а також повідомив про працівників із проукраїнськими поглядами.

Він також був причетний до репресій працівників атомної електростанції, скоював воєнні злочини проти мирного населення тимчасово окупованого Енергодара. Окрім цього, займався організацією заходів на підтримку російських окупаційних сил і як представник партії Путіна "Единая Россия" очолював так звану раду депутатів в Енергодарі.

Нагадаємо, у Бердянську 5 травня підірвали автомобіль місцевого колаборанта, який працював у виправній колонії. Зрадник загинув на місці.

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