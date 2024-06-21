У Генштабі назвали об'єкти рф, що були атаковані вночі 21 червня: склади, нафтобази та шахедні сховища

Вночі 21 червня безпілотники атакували низку стратегічних російських об'єктів одразу у кількох областях росії. Стали відомі подробиці нічних вибухів на території рф.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за атакою БПЛА в росії стоять Сили оборони України. Було ушкоджено об’єкти нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації.

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Зазначається, що у ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ атакували склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Тамбовській області, нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

"В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї місткості із нафтопродуктами", – повідомили у Генштабі.

У ніч на 21 червня БПЛА атаковано:

Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Радіолокаційні станції і центри радіоелектронної розвідки в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Також Сили оборони України в Краснодарському краї завдали влучного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА.

"За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію рф проти України. Далі буде", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, 8 червня у Криму вночі лунали вибухи. Морські дрони атакували об'єкти росіян у Севастополі.

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