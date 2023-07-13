У Греції знайшли судно віком 2500 років, яке було вщент наповнене амфорами

В акваторії Егейського моря поблизу острова Кітіра були випадково знайдені уламки судна, яке, за припущеннями вчених, може мати близько 2500 років. Дослідники вважають, що це могло бути торговельним судном.

Про це пише Daily Mail.

Уламки корабля були виявлені під час проведення інженерних робіт на дні моря. Вони знаходилися на глибині понад 220 метрів під водою.

Спочатку було помічено сотні амфор, розкиданих по дну моря.

"Це були високі давньогрецькі глиняні судини з двома ручками та довгим горлом, що привело нас до припущення, що це затонуле вантажне судно", - зазначено в статті.

При дослідженні самого судна вчені помітили такі ж амфори серед уламків.

"Це були стародавні глеки з островів Корфу, Скопелос та Хіос, що оточують Грецію", - уточнили вчені з Грецького центру морських досліджень.

За допомогою підводного обладнання вдалося підняти з глибини три піфоси (великі керамічні судини для зберігання продуктів, таких як зерно, вино, оливкова олія, солена риба) та набір столових посудин.

Наразі вчені працюють над створенням тривимірного зображення аварії судна, що, ймовірно, надасть більш детальне уявлення про розміри судна та обсяг його вантажу.

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