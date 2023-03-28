На Хмельниччині перевернувся автобус 'Варшава-Одеса', серед постраждалих – діти (фото)

У Хмельницькій області сталася ДТП на засніженій трасі. Автобус маршруту "Варшава-Одеса" перевозив 25 пасажирів.

Як повідомила поліція Хмельницької області, аварія сталася 28 березня на Волочищині. Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням "Варшава — Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

"У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше. На місці продовжують роботу працівники екстрених служб", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Нагадаємо, у Львівській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ-Чоп зіткнулися автобус, вантажівка та карета швидкої допомоги.

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