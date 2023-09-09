В Єрусалимі виявили туалетну кімнату з кам’яним унітазом віком 2700 років

Під час археологічних розкопок в Єрусалимі, на місці стародавнього царського маєтку, ізраїльські дослідники виявили особисту туалетну кабінку з виготовленим із каменю унітазом віком 2700 років.

Про це повідомило Управління старожитностей Ізраїлю.

На думку вчених, будівництво туалетної кабіну із вапняку свідчить про великі багатства власника будинку. Археологи також припускають, що поруч із цією туалетною кімнатою розташовувався сад з декоративними та плодовими рослинами.

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"Знайти особисту туалетну кімнату з кам'яним унітазом - це надзвичайно рідкісно для давнини... Такі унітази могли собі дозволити лише дуже багаті особи", - зазначив директор розкопок Яаков Білліг.

Вчені також відзначили, що цей кам'яний туалет знаходився в ванній кімнаті і був встановлений над глибокою вигрібною ямою. Крім туалетної кімнати, під час розкопок були знайдені інші унікальні архітектурні елементи, такі як кам'яні стільниці та маленькі колони.

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