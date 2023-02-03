В Іспанії чоловік переміг у суді в позові за право ходити голяка на вулиці

В Іспанії суд виніс рішення на користь 29-річного Алехандро Коломара, який виборював право чоловіків ходити голяка на вулиці. За це його напередодні оштрафували.

Іспанець гуляв голяка на вулицях Альдая у регіоні Валенсія, а потім хотів прийти у чому мати народила на засідання суду. Про це повідомляє Reuters.

На суді Коломар стверджував, що штрафи порушують право ідеологічної свободи. Зазначається, що суд відхилив апеляцію щодо штрафу, однак визнав правовий вакуум у законодавстві країни щодо перебування голяка у публічних місцях.

Читайте також: У Сінгапурі чоловік подав до суду на подругу та вимагає $3 млн, тому що вона відмовила йому у стосунках

В коментарі журналістам іспанець розповів, що почав гуляти голяка у 2020 році. З того часу, за його словами, він отримував більше підтримки, аніж осуду.

"Вони звинуватили мене в непристойному ексгібіціонізмі. Згідно зі словником, це має на увазі сексуальні наміри, а (це) не має нічого спільного з тим, що я робив", – наголошує Коломар.

Суд постановив, що поведінка іспанця не передбачала "порушення безпеки громадян, спокою чи громадського порядку".

Нагадаємо, у Грузії суд виправдав водія таксі, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !