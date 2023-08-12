В Ізраїлі школярі знайшли 'магічне дзеркало, що захищає від зла' віком 1500 років (фото)

Під час розкопок в Ізраїлі знайшли частину "магічного дзеркала", що використовувалося як захист від злого ока. Предмет, що був виготовлений 1500 років тому, знайшли в Угі біля Кір’ят-Атта, що знаходиться в західній частині Галілеї.

Як повідомляє Управління старожитностей Ізраїлю (IAA), у рамках "Курсу виживання", який проводить відділ Shelah Міністерства освіти, 500 учнів старших класів брали участь в археологічних розкопках по всій країні разом з Ізраїльським управлінням старожитностей.

Зазначається, що 17-річний Авів Вейцман у ході розкопок знайшов виняткову знахідку візантійського періоду — "магічне дзеркало" віком 1500 років. Воно виготовлене з кераміки та розмальоване візерунками, а посередині розміщене скло.

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За словами Навіта Поповича, куратора класичних періодів Управління старожитностей Ізраїлю, "фрагмент є частиною "магічного дзеркала" візантійського періоду, IV–VI століть нашої ери".

Він зазначив, що "злий дух, наприклад демон, який дивиться в дзеркало, побачить своє власне відображення, і це захистить власника дзеркала".

Науковець розповів, що подібні дзеркала використовувалися як похоронні подарунки в гробницях, щоб "захистити померлих у їхній подорожі у світ прийдешній".

Нагадаємо, у Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років.

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