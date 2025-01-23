В яких містах українці витрачають до 84% зарплати на оренду житла: рейтинг цін

Протягом останніх шести місяців ціни на оренду однокімнатних квартир зросли у шести містах України, тоді як у двох – зафіксовано зниження. Якщо порівнювати витрати на житло із заробітною платою, то в окремих регіонах на оренду може витрачатися до 84% доходу.

Як саме співвідносяться витрати на оренду житла та середні зарплати в різних містах України, проаналізував ЛУН. Найбільше зростання вартості оренди однокімнатних квартир за пів року зафіксували в Івано-Франківську.

Там ціна піднялася на 16%, і тепер оренда в середньому коштує 14 тисяч гривень на місяць. Друге місце посідає Одеса, де ціни зросли на 13%, досягнувши 8 тисяч гривень. На третьому місці Львів – оренда здорожчала на 9% і тепер становить у середньому 16 900 гривень.

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Також підвищення цін спостерігається в Хмельницькому, Вінниці та Києві.

Водночас у Дніпрі та Запоріжжі вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 9%. Зараз середня ціна там становить 10 тисяч і 5 тисяч гривень на місяць відповідно.

Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду житла

Найбільше коштів на оренду однокімнатного житла витрачають жителі Ужгорода – це становить 84% середньої зарплати. Другу позицію займає Луцьк, де витрати сягають 79%, а третє місце у Львова – 74%. У п'ятірку також входять Київ і Івано-Франківськ, де на оренду йде 66% та 65% доходу відповідно.

Найменший відсоток від зарплати на оренду квартири витрачають у Херсоні – лише 15%. У Харкові цей показник дорівнює 20%, а в Миколаєві та Запоріжжі – 27% і 28% відповідно.

Інформація про окуповані території відсутня.

Раніше ми розповідали, що вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася.

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