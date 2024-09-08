У Києві стався вибух на автотранспортному підприємстві: зруйнована будівля, є загиблі, під завалами ще можуть бути люди

У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва стався вибух на території автотранспортного підприємства.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram. Він зазначив, що причини вибуху наразі невідомі.

Оновлено о 11:11: За даними ДСНС, загинуло 2 особи (одну людину деблоковано з-під завалів).

Зазначається, що інцидент стався на території АТП у Голосіївському районі столиці. Походження його наразі невідомо.

Унаслідок вибуху була частково зруйнована двоповерхова будівля. Водночас на місці не виникла пожежа.

За словами Кличка, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

У ДСНС України розповіли, що об 10:12 рятувальники отримали повідомлення про вибух на вулиці Васильківській на території автопідприємства. На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки.

У соцмережах публікують фото з ймовірного місця вибуху.

Повітряної тривоги у місті на той час не було.

Згодом у КМВА додали, що у результаті вибуху загинули двоє людей.

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