У Києві ветерани можуть реінтегруватися через спорт: Про що мова

У Києві відкрився новий боксерський зал для ветеранів. Зал відкрила Громадська організація Pototskyi Fight Club (PFC), яка допомагає реінтегруватися в цивільне життя через спорт.

Клуб підтримують представники бізнес-середовища, зокрема, найбільша українська агрокомпанія Kernel задля сприяння відновленню ветеранів та підготовки воїнів, а також заради всіх охочий займатись боксом.

PFC – громадська спортивна організація, яка відкрилася спільно з військовими та безоплатно допомагає бійцям під час ротації та ветеранам війни повертатися до цивільного життя. Засновник клубу, Ігор Потоцький, сам захоплюється боксом.

"Клуб досить молодий, але за пів року існування його відвідало безліч військових, представники ГУР, Сил спеціальних операцій, Національної поліції України та спецпризначенці. Все це стало можливо завдяки вам – українцям, які люблять та цінують його велич – бокс. Відвідуючи залу, ви донатите на можливість тренуватись представникам сил оборони в новій залі під керівництвом досвідчених тренерів", – зазначив він.

Тренування з боксу проходять у Києві, о 07:00, 17:00, 19:00 з понеділка по п'ятницю, а в суботу – о 12:00.за адресою: вулиця Генерала Воробйова, 13В.

Підготовка військових спортсменів-боксерів та воїнів, які перебувають на ротації чи реабілітації – безоплатна. Усі представники Сил оборони України та їхні діти мають пільгові умови для тренувань.

Громадяни, які хочуть займатись боксом можуть також відвідувати клуб за оплату. Це можливість займатися разом з військовими та коштами підтримати функціонування боксерського клубу.

Записатись на тренування можна через соцмережі клубу – Instagram, Facebook або за телефоном telegram, WhatsApp, Viber – 099 001 8372.

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