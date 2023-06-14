У Китаї розкопали гробниці династії Шан, які містять понад 200 дорогоцінностей (фото)

У Китаї археологи виявили на Лесовому плато величезну ділянку будівель з утрамбованої землі, кладовищ і бронзових ливарних майстерень. Знахідка датується приблизно 3200 роками тому.

Це місце, яке охоплює 11 пагорбів і розташоване сьогодні в провінції Шеньсі, було домом для регіональної влади під час династії Шан, періоду бронзового віку, який тривав з 1600 по 1046 рік до нашої ери. Про це повідомляє Artnet.

Зазначається, що археологи виявили понад 200 поховань. Вони сподіваються краще зрозуміти політичні та культурні зв’язки цього місця зі столицею династії Шан, Іньсю, розташованою приблизно в 350 милях на схід на берегах Хуанхе на центральних рівнинах Китаю.

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Це найбільше місце у своєму роді, виявлене в цьому районі, і особливий інтерес для археологів викликали дев’ять розкопаних гробниць, які належали високопоставленій знаті. Усередині вони знайшли безліч дорогоцінних предметів, включаючи аксесуари, прикріплені до коней і колісниць, прикраси у формі ластівки з інкрустацією бірюзою, інструменти з кістки, помічені візерунками тварин, золоті сережки, мідні наконечники стріл і сокир, а також лакований посуд.

Це перший випадок, коли на Лесовому плато були знайдені аксесуари для коней і колісниць пізньої династії Шан, і це може допомогти пояснити, як розвивалися звичаї поховання. Дослідники також відзначили значну стилістичну схожість бронзових, лакованих і кістяних предметів з тими, що раніше були знайдені в інших місцях династії Шан, включаючи Іньсю.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра знайшли скарби загадково зниклої у 14 столітті буддійської імперії.

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