У Китаї створили унікальний електромобіль для геймерів (фото)

Компанія Lynk&Co спільно з Meizu представила унікальну модифікацію електромобіля Z10, розроблену спеціально для геймерів. Новий варіант отримав назву Starbuff і відрізняється тим, що його салон перетворено на повноцінну кіберспортивну ігрову станцію.

Планується випуск обмеженої партії автомобілів, і ціни вже оголошені: від 242 800 до 329 800 юанів (34-45 тисяч доларів), залежно від комплектації. Особливістю цього електрокара є його внутрішнє оснащення для комфортного геймінгу, повідомляє ithome.com.

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Заднє пасажирське сидіння праворуч обладнане для гравця: встановлено 17-дюймовий AMOLED-дисплей від Samsung, а також відкидний столик для клавіатури та миші. У салоні передбачені спеціальні відділення для зберігання периферії, щоб авто можна було використовувати і як звичайний транспорт.

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Ігрова станція в автомобілі працює на базі потужного процесора AMD Ryzen і відеокарти AMD Radeon RX 6600M. Вона також оснащена терабайтним накопичувачем, системою рідинного охолодження та 5G-модемом для стабільного зв'язку. Атмосферне підсвічування і 23 динаміки Harman/Kardon забезпечують повне занурення в гру. Крім того, за допомогою однієї кнопки можна перетворити салон на ігровий простір — електроніка автоматично підлаштує параметри клімату, звуку та налаштування сидінь.

Starbuff також підходить для звичайної роботи. Завдяки багатофункціональним рішенням авто можна використовувати як мобільний офіс, забезпечуючи зручність для ділових поїздок або віддаленої роботи.

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com Геймерський автомобіль від Lynk&Co та Meizu. Джерело: ithome.com

Зовнішні відмінності цієї модифікації обмежуються унікальним кольором кузова та спеціальними шильдиками. Базова версія Starbuff оснащена двигуном потужністю 421 кінську силу, а топова модифікація матиме два мотори з комбінованою потужністю 788 кінських сил. Запас ходу на одному заряді складає до 766 кілометрів завдяки 95-кіловатній батареї.

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