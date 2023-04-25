У Кремлі буде палацовий переворот: астролог дав прогноз щодо термінів завершення війни в Україні

Травень та червень 2023 року будуть переломними у війні України та Росії, вже найближчим часом з'являться передумови до завершення бойових дій. Російському диктатору Володимиру Путіну загрожує смерть

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. "Повне припинення бойових дій настане після смерті диктатора Володимира Путіна. Вже влітку його може не бути в живих. Є ймовірність, що його вб'ють. Потім у Кремлі настане палацовий переворот. Після цього закінчиться війна в Україні", – зазначив він.

Астролог уточнив, що близько 5 травня може статися масштабна атака дронами на Росію, після чого будуть вибухи на російських складах з боєприпасами.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.