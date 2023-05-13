У Ліверпулі стартує гранд-фінал Євробачення-2023: Он-лайн

У cуботу, 13 травня, у Ліверпулі стартує гранд-фінал Євробачення 2023. У цьому етапі 26 країн-учасниць змагаються за перемогу у престижному конкурсі. Трансляція фіналу відбувається в прямому ефірі з Liverpool Arena у Великобританії.

Початок шоу запланований на 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за київським часом).

Список учасників гранд-фіналу:

До фіналу також автоматично потрапили представники країн-засновниць конкурсу та країни-переможниці: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Сполучене Королівство та Україна. Відомо, що у гранд-фіналі виступатимуть Kalush Orchestra, Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та гурт GO-A.

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Де дивитись другий півфінал Євробачення 2023

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна дивитися на:

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Як проголосувати на Євробаченні-2023

Для того, щоб віддати свій голос за фаворита українці під час гранд-фіналу зможуть надіслати SMS-повідомлення з номером виконавця на номер 7576. Вартість SMS – 7 гривень.

Інший спосіб – голосувати через додаток Eurovision Song Contest, який доступний для пристрою iOS, Android або Windows. У разі голосування через додаток ви отримаєте спеціальне відеоповідомлення від ваших фаворитів.

Нагадаємо, букмекери вже обрали трійку фаворитів Євробачення - 2023. Серед них - Україна.

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