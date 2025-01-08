У Лос-Анджелесі вирує масштабна лісова пожежа: оголшено евакуацію 75 тисяч людей (відео)

У престижному районі Лос-Анджелеса розпочалася масштабна лісова пожежа, яка спричинила густий дим над містом і змусила мешканців терміново евакуюватися. Щонайменше 510 гектарів у районі Палізадес між Санта-Монікою та Малібу вже знищено вогнем.

Через сильний сухий вітер площа займання збільшилася в шість разів лише за кілька годин.Про це пише Reuters.

Очевидці повідомляють, що полум'я знищило кілька будинків, а вогонь підбирався до автомобілів, коли місцеві жителі поспіхом залишали свої домівки на пагорбах каньйону Топанга. Вогонь швидко поширювався в напрямку Тихого океану.

Рятувальні служби використовували літаки для забору води з океану, щоб боротися з полум’ям. Телевізійні сюжети демонструють, як бульдозери розчищали дороги від покинутих машин, аби забезпечити проїзд пожежної техніки.

Місцеві дороги до узбережжя та єдина прибережна магістраль стали причиною великих заторів, що змусило багатьох людей залишати транспорт і евакуюватися пішки.

"Здавалося, що настав час залишити все. Що залишиться, те залишиться. Іншого вибору просто немає", – розповів Пітер, один із мешканців.

Сінді Феста, яка також була серед евакуйованих, згадує, як вогонь наближався до машин.

Читайте також: Бережіть улюбленців: у скільки градусів морозу на вулиці не можна вигулювати собак

"Люди залишали автомобілі просто на Palisades Drive. Горіло все: пагорби, пальми, абсолютно все", – каже Сінді.

Поблизу одного з перехресть два автомобілі повністю згоріли, поки пожежники боролися з полум’ям на пагорбі.

Національна метеорологічна служба заздалегідь попередила про екстремальні умови пожежної небезпеки, які триватимуть із вівторка по четвер. Прогнозувалися пориви вітру до 80-130 км/год (у горах до 160 км/год), низька вологість і суха рослинність, що сприяли стрімкому поширенню вогню.

"Це одні з найнебезпечніших погодних умов для виникнення пожеж", – зазначили представники метеослужби.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила про надзвичайні заходи для підготовки до можливих обривів ліній електропередач і падіння дерев, що може призвести до масових відключень електроенергії.

Капітан пожежної служби Ерік Скотт у своєму зверненні закликав мешканців не розслаблятися через зимову погоду, попереджаючи про "вибуховий характер поширення вогню".

Нагадаємо, Україну очікує аномальна погода.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!