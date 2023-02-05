На Луганщині воїни Січеславської бригади влучним потраплянням знищили ворожу техніку (відео)

Українським захисникам вдалося ліквідувати російських окупантів та їхню військову техніку. Це сталося у Луганській області.

Впоралися із завданням бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України спільно з побратимами з Національної гвардії України. Кадри свого вдалого полювання вони виклали у соцмережі.

Читайте також: Четверо двохсотих та семеро трьохсотих: прикордонники вибили окупантів з передмістя Бахмута

"Ще один російський танк та вантажівка перетворилися на металолом. А ми попереджали: "Не лізьте на українську землю, бо в ній і залишитесь!", – прокоментували ці кадри воїни.

Раніше 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку за допомогою української РСЗВ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!