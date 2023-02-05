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Війна в Україні

На Луганщині воїни Січеславської бригади влучним потраплянням знищили ворожу техніку (відео)

Билім Олена

На Луганщині воїни Січеславської бригади влучним потраплянням знищили ворожу техніку (відео)

Українським захисникам вдалося ліквідувати російських окупантів та їхню військову техніку. Це сталося у Луганській області.

Впоралися із завданням бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України спільно з побратимами з Національної гвардії України. Кадри свого вдалого полювання вони виклали у соцмережі.

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"Ще один російський танк та вантажівка перетворилися на металолом. А ми попереджали: "Не лізьте на українську землю, бо в ній і залишитесь!", – прокоментували ці кадри воїни.

Раніше 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку за допомогою української РСЗВ.

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