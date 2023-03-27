В Маріуполі підірвали авто окупанта, в Мелітополі й Токмаку – 'бавовна': що відомо

Зранку 27 березня гучні вибухи пролунали одразу у кількох окупованих росіянами українських містах. Зокрема, про "бавовну" повідомили пабліки Маріуполя, Мелітополя та Токмаку.

За попередньою інформацією, у Маріуполі вибухнула автівка одного з командирів російських бойовиків. Маріупольська міська рада у Телеграмі інформує, що в місті о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що "Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових". Він пообіцяв згодом повідомити подробиці.

У Мелітополі, як пишуть місцеві у Телеграм-каналах, вибухами зруйновано відразу декілька будівель, де розміщалися окупанти. Зокрема пишуть, що з гуртожитку автомоторного технікуму, куди так звана "міністерка освіти і науки" Олена Шапурова заселила військових, вони "вибігали у двір просто в трусах".

Також зруйновано будівлю так званої "Держслужби безпеки" росіян.

"Розташувалася ДСБ у кількох будівлях. Керівники перебувають у віджатому корпусі колишнього вишу – Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя Перемоги. Його обнесли металевою огорожею. У цих будівлях спостерігаються руйнування після прильотів", – пише РІА "Мелітополь".

росіяни в соцмережах пишуть, що після вибухів відомо про чотирьох потсраждалих.

У Токмаку ж на Запоріжжі сталося "три прильоти" по російських позиціях. Місцеві пишуть, що після вибухів детонує склад БК.

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