У Мілані виявили скелет чоловіка, якого стратили колесом Катерини (фото)

У Мілані команда археологів виявила скелет людини, яку стратили на колесі Катерини. Від колесування чоловік помер у віці від 17 до 20 років, у якийсь момент протягом 13 століття.

Його поховали біля собору з ознаками того, що він отримав рани, симетрично розташовані на руках і ногах. Про це повідомляє LAD Bible.

Зазначається, що чоловіка катували за допомогою розривного колеса, і що, хоча це зазвичай призначалося для тих, хто вчинив серйозні злочини, у північній Італії катування частіше призначалися для людей, підозрюваних у поширенні чуми.

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"Жертва колеса могла бути іншою для його сучасників, і, можливо, ця дискримінація могла бути причиною його остаточного засудження, оскільки він міг бути принесений у жертву, будучи "виродком", розлюченим натовпом, як розповсюджувач чуми", – припустили дослідники.

Судово-медичний аналіз скелета також виявив незвичайні лінійні переломи в основі черепа чоловіка, причому дослідники припустили, що це було результатом гострої травми важкої зброї.

Нагадаємо, в Англії виявили прихований середньовічний склеп 900-річного собору.

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