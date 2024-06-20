У Міноборони пояснили, чи мають право представники ТЦК затримувати людей

В Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, всі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.

Однак чи можуть представники ТЦК затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних? На це відповіли у Міноборони України на запит РБК-Україна.

Зазначається, що право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.

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Водночас на час воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими. Зокрема, вчиняють затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

"Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", – пояснили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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