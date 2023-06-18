В окупованих Генічеську та Скадовську пролунали вибухи: детонували БК (фото)

Зранку 18 червня серія вибухів пролунала у Херсонській області. В окупованих Генічеську та Скадовську помітили стовпи диму. Гучно було й у смт Партизан Генічеського району.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Генічеську та його передмісті палали склади з боєприпасами ворога.

"Смт Партизан Генічеський район. Влучання на територію елеватора. Судячи за повідомленнями місцевих – великий склад. Пішла детонація", – написав він у Телеграм-каналі.

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Користувачі соцмереж повідомляють, що від ранкових вибухів "тремтіли будинки":

Також зазначається, що стався вибух у районі окупованого населеного пункту Рикове та у Лазурному Херсонської області. Там теж детонували боєкомплекти:

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

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