В окупованих Генічеську та Скадовську пролунали вибухи: детонували БК (фото)
Зранку 18 червня серія вибухів пролунала у Херсонській області. В окупованих Генічеську та Скадовську помітили стовпи диму. Гучно було й у смт Партизан Генічеського району.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Генічеську та його передмісті палали склади з боєприпасами ворога.
"Смт Партизан Генічеський район. Влучання на територію елеватора. Судячи за повідомленнями місцевих – великий склад. Пішла детонація", – написав він у Телеграм-каналі.
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Користувачі соцмереж повідомляють, що від ранкових вибухів "тремтіли будинки":
Також зазначається, що стався вибух у районі окупованого населеного пункту Рикове та у Лазурному Херсонської області. Там теж детонували боєкомплекти:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.
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