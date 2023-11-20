У ПФУ розповіли кому з українців найближчим часом анулюють субсидії

За що боржників можуть позбавити житлову субсидію

Багато українців стоять перед загрозою втрати субсидій, особливо тих, хто накопичив великі заборгованості за комунальні послуги.

Про це повідомила Олена Охріменко, директорка департаменту Пенсійного фонду, в ефірі Суспільного, інформує Соцпортал. Субсидії будуть анульовані для тих громадян, які протягом трьох місяців не сплачували за житло, і сума боргу перевищила 680 гривень, пояснила вона.

Охріменко підкреслила, що Пенсійний фонд не буде призначати субсидію, поки особа не укладе договір про реструктуризацію боргу або не погасить його повністю.

"У нас є велика кількість людей, які втрачають можливість отримання субсидії через борги", – попередила Охріменко.

Посадовиця закликала українців якнайшвидше погасити борги, щоб знову отримати право на субсидії.

Нагадаємо, що з грудня 2022 року Пенсійний фонд України відповідає за призначення житлових субсидій. Заяви на отримання субсидії приймаються різними способами: в органах Пенсійного фонду, через місцеву раду, військову адміністрацію, а також за допомогою мобільного застосунку фонду чи порталу Дія.

Наразі субсидії отримують 1,3 мільйона українських сімей, а середня величина такої допомоги становить 760 гривень на сім'ю.

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