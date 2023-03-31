У ПФУ зробили важливу заяву про стаж при оформленні пенсії: про що мова

Внаслідок повномасштабної війни чимало українців опинилися у скрутних обставинах з малою заробітною платою. Через це громадяни, які мають оформлювати пенсійні виплати мають невпевненість.

Низький рівень заробітку під час набуття страхового стажу вплине на розміри пенсійних виплат. У ПФУ пояснили, що робити у такій ситуації, повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що зарплату, отриману під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення, можна не враховувати під час обчислення пенсії. Відповідні зміни влада ухвалила у 2022 році.

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Водночас набутий за цей період стаж зберігається за людиною. Можливість так званої "оптимізації заробітку" створено для виключення з обчислення низької зарплати, щоб збільшити пенсійні виплати.

Для виключення небажаних періодів із розрахунку слід зазначити це у заяві до ПФУ. Крім періодів воєнного стану, можна також виключити зарплату за період карантину (з березня 2020 року до його вирішення та шість календарних місяців після цієї дати).

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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