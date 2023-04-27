У Раді пояснили, чи заборонять чоловікам здобувати вищу освіту, щоб уникнути повістки

В Україні ширяться чутки, що влада планує заборонити чоловікам призовного віку здобувати вищу освіту. У Верховній Раді прокоментували можливість запровадження такого рішення.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної, таку заборону вводити не збираються. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

"Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в Комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони", – зазначила депутатка.

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Вона додала, що заборона на отримання вищої освіти чоловікам є нелогічною. Окрім цього, такий закон буде дискримінаційним.

"Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку", – вказала Гришина.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

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