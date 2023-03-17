У розвідці спрогнозували частоту атак росіі по Україні найближчим часом

Скільки ракет залишилося в Росії та скільки масованих атак буде здійснено - ГУР

У ГУР Міноборони України спрогнозували, як часто Росія може здійснювати масовані атаки ракетами та дронами. Ворог продовжує накопичувати сили.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в етері національного телемарафону. За його словами, масованість та частота ударів з боку РФ залежатиме від накопичених запасів.

Скібіцький наголосив, що нині РФ використовує весь спектр наявного ракетного озброєння. Це свідчить про зменшення запасів країни-агресорки.

Крім цього, Росія продовжує виробляти ракети на своїй території, але це не покривати всі витрати збройних сил РФ.

"Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для завдання удару", – сказав Скібіцький.

За його словами, окупанти повинні мати стратегічний запас ракет і не можуть використати всі види цього озброєння аж до нуля. Тому у ГУР зробили кілька висновків:

Окупанти продовжуватимуть завдавати ударів. Масованість масованих ударів буде залежати від тих запасів, що накопичує. Це впливатиме на терміни.

"Якщо раніше вони могли завдавати удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а надалі це може бути і менше", – оцінив представник ГУР.

Він нагадав, що на виробництво ракет в Росії впливають санкції.

Нагадаємо, що після масованої атаки 9 березня окупанти використали шість дороговартісних гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які несуть літаки МіГ-31К. У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки таких ракет залишилося на росії.

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