У результаті обвалу даху нічого клубу у Домінікані загинуло 79 людей: подробиці (фото)

У столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, під час концерту в нічному клубі Jet Set стався трагічний обвал даху, що спричинив загибель щонайменше 79 осіб.На момент інциденту в клубі перебувало близько 300 людей.

Подія сталася приблизно о першій ночі за місцевим часом, коли на сцені виступав популярний виконавець Rubby Pérez разом зі своїм гуртом. Про це повідомляє CNN.

Внаслідок катастрофи також було госпіталізовано щонайменше 220 осіб. Рятувальники продовжують пошукові роботи в надії знайти тих, хто вижив.

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За словами дочки Rubby Pérez, її батькові вдалося вижити. Його витягли з-під завалів, а щоб привернути увагу рятувальників, співак почав співати. Цей жест врятував йому життя.

Серед загиблих – відомі фігури, зокрема бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, а також губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, яка була сестрою зірки MLB Нельсона Круса.

Розслідування причин обвалу триває.

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