Унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри – експерт-геолог

Потужні землетруси у Туреччині, які сталися 6 лютого, призвели до геологічного зрушення. Зокрема, Аравійська плита, на якій розміщується постала країна, перемістилася приблизно на три метри.

Про це повідомив професор-геолог, президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Доніолі. "Ми знаємо, що розлом був активований щонайменше на 150 кілометрів зі зміщенням навіть понад три метри", – сказав науковець.

Як повідомляє видання NewsBulletin, Карло Доніолі зауважив, що "Аравійська плита перемістилася приблизно на 3 метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити. Ми говоримо про структуру в прикордонному регіоні між цим світом, світом Аравійської плити та світом Анатолійської плити".

За його словами, попередні оцінки вказують на те, що розлом відбувся за кілька десятків секунд, спричинивши цей мегаземлетрус у Туреччині.

"Ми говоримо про безперервний рух, площина розлому дуже нахилена, і під час цього ми спостерігаємо горизонтальне зміщення двох сторін розлому. Два плавці рухалися відносно один одного. Іншими словами: Туреччина ніби перемістилася відносно Аравійської плити на південний захід", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, у Туреччині та у Сирії 6 лютого відбулося кілька потужних землетрусів. Унаслідок потужних коливань в країнах руйнувалися будинки, відбувався розлом шляхів.

Перший землетрус мав магнітуду 7,8 балів, він стався серед ночі, його епіцентр знаходився поблизу міста Газіантеп на південному сході Туреччини. Після нього відбулося більш як 40 афтершоків. Пообіді стався другий землетрус магнітудою 7,5 балів, епіцентром став регіон Кахраманмараш.

Жертвами землетрусів у Сирії та Туреччині стали понад 5 тисяч людей (більш як 3400 у Туреччині та понад 1600 у Сирії). Травмувалися понад 15 тисяч людей.

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