Унаслідок вибуху в Генічеську 'просмажили' базування росгвардії: є загиблі та поранені (фото та відео)

Пообіді 23 червня в окупованому російськими бойовиками Генічеську (Херсонської області) прогриміли вибухи. Над містом видніються чорні клуби диму.

У пабліках в телеграм-канал місцеві мешканці пишуть про те, що чули два вибухи. Одна з жінок, яка зняла відео "прильоту" зазначила, що "прилетіло у ферму, по кац**м".

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Зазначається, що один з вибух пролунав у селищі біля Генічеська. У соцмережах пишуть, що одразу після вибуху "містом проїхало декілька автівок швидкої допомоги".

Деякі телеграм-канали повідомляють, що У Генічеську "просмажили росгвардію і їх базування". "Є загиблі та поранені", – додають користувачі соцмереж.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи в Генічеську: "База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі".

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

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