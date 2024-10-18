В рф перевернулось грузове судно 'Григорій Ловцов' частина екіпажу зникла безвісти (фото)

У портовому місті Корсаків на Сахаліні перекинулось вантажне судно "Григорій Ловцов". Корабель перевозив будівельні матеріали – пісок та щебінь.

На борту знаходилося сім членів екіпажу. Трьох моряків вдалося врятувати одразу після інциденту. На жаль, двоє людей загинули. Ще одного члена екіпажу вдалося витягти з води живим, його доправили до лікарні. Доля однієї людини залишається невідомою. Про це пишуть російські соцмережі.

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Попередньою причиною аварії називають перевантаження судна, що призвело до його нахилу та перевертання. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи за участю двох буксирів та рятувального судна.

Цікаво, що це не перша надзвичайна ситуація з "Григорієм Ловцовим". У 2022 році корабель потрапив у льодовий полон, що загрожувало пошкодженням корпусу. Тоді вдалося уникнути жертв.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 р. у Криму сталося знищення російського ракетного корабля "Циклон".

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