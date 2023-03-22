У РПЦ закликали бомбити Україну зі словами 'Господи, помилуй' (відео)

Протоієрей РПЦ та зрадник України Андрій Ткачов закликав росіян завдавати ударів по українських містах зі словами молитви. За словами священника, заряджати "Гради" треба із фразою "Господи, помилуй".

Відео із його новою проповіддю поширили у російських Telegram-каналах. На ній він не лише виправдовує російську збройну агресію, а ще й заохочує її.

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"Без молитви пакетне споряджати. Кожну сигару засовуєш – "Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй". І так далі, і так далі, і таке інше. Не тому, що хочеться, а тому, що треба", – закликав Ткачов.

Примітно, що Ткачов раніше неодноразово закликав росіян йти та вбивати українців. За його словами, якщо перед смертю на війні помолитися, то потрапиш у рай.

Додамо, Андрій Ткачов народився та виріс у Львові. З 2004 року він служив у храмі Києво-Печерської лаври. Втім, у 2014 році переїхав на росі., регулярно критикував Українську православну церкву та читав проповіді у Храмі Христа Спасителя та в Успенському соборі у Москві.

Нагадаємо, 25 листопада СБУ провела обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП. Під час заходів силовики застали в ліжку з 17-річним півчим місцевого хору секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту.

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