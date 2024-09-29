У Румунії вивели нову породу кішок: фото та особливості

У Румунії оголосили про появу нової породи кішок, яка зародилася в Карпатах. Відмінні риси цієї породи це химерний візерунок на шерсті, який утворюють білі й чорні шерстини, та лапи світлого кольору.

Як повідомляє StirileProTV, нині трансильванський кіт, як його називають, наближається до офіційного міжнародного визнання. Нещодавно міжнародні фелінологічні організації схвалили перші кроки щодо визнання трансільванської кішки як окремої породи.

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Експерти зазначають, що "ці пухнасті красуні мають хутро, схожим на карпатські гори".

"Трансільванський кіт має унікальний зовнішній вигляд, – розповідає Александру Еліан, директор виставок фелінологічного клубу. – Його шерсть нагадує "сіль і перець", а кінцівки світліші, ніж у сіамських котів. Але найголовніше – це їхній характер. Вони абсолютно не агресивні, дуже спокійні та ласкаві".

Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV

Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV

Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV

Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV Трансильванська кішка. Джерело: Скриншот з відео Știrile ProTV

Ідея вивести трансільванську кішку як окрему породу виникла після того, як відомий генетик котів звернув увагу на їхні особливі характеристики. Румунські фелінологи взялися за детальне вивчення цих тварин і розробку стандартів породи.

"Щоб отримати офіційне визнання, необхідно довести, що порода має стабільні генетичні характеристики і відрізняється від інших порід, – пояснює Александру Еліан. – Зараз ми працюємо над четвертим поколінням трансільванських котів, і після цього ми очікуємо остаточного рішення від міжнародних організацій".

Офіційне визнання трансільванської кішки відкриє нові можливості для розвитку фелінології в Румунії і популяризації цієї унікальної породи у всьому світі.

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