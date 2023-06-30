У сафарі-парку в США мавпи допомагають доглядальнику мити собаку (кумедне відео)

Коді Ентл — відомий у США дресирувальник тварин та син Дока Ентла, керівника Myrtle Beach Safari. Він отримав прізвисько "справжній Тарзан" через своє майже постійне перебування у сафарі-парку та роботу з тваринами.

Він час від часу викладає на своїй сторінці в Інстаграм цікаві відео з мешканцями сафарі-парку. Він "спілкується" з тиграми, слонами, гієнами, мавпами тощо.

На роботу з ним ходять і його собаки. Вони теж звикли до спілкування з мешканцями сафарі-парку.

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Цього разу Коді Ентл показав, як його пес бавився у басейні з дитинчам шимпанзе.

А ще – як мавпи допомагали йому мити собаку.

Дорослі шимпанзе, наслідуючи приклад свого дресирувальника, допомагали йому намилювати собаку, що слухняно сидів у маленькому надувному басейні. При цьому вони були дуже старанними. В одну мить собака так розслабився, що навіть заплющив очі від задоволення.

Коді також показав, як мавпи не залишають його та постійно за ним ходять. Одного разу вони залізли до нього у душ та допомогли вимити волосся.

Сам Коді виріс, працюючи з тваринами в заповіднику. Коли він був молодшим, він допомагав своєму батькові Доку Антлу дресирувати тигрів. Зараз він є головним тренером закладу та подорожує до Азії та Африки, щоб допомогти навчати персонал інших закладів дикої природи.

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