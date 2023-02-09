У мережі показали, як росіяни тікають, кидаючи підбиту техніку під Вугледаром (відео)

Українські військові знищили колону техніки ворогів під Вугледаром на Донеччині. Окупанти були вимушені кидати підбиту техніку та рятуватися втечею.

Відео зі знищеною технікою зняли українські аеророзвідники за допомогою безпілотників. Кадри опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На відео можна побачити щонайменше п'ять одиниць російської військової техніки, яку пошкодили українські бійці. Окупанти кидають бойові машини та намагаються втекти з поля бою.

Втім, вже на наступних кадрах можна спостерігати потужний удар та стовп диму над полем. Ймовірно, українські військові знищили ворожу групу.

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За даними Дениса Казанського, поразки зазнали росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф.

"З якоїсь причини вони переплутали Тихий океан із українськими степами, де їх перемололи на фарш. Десятки одиниць підбитої техніки, гори трупів", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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