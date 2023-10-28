У Шотландії в гробниці віком 5000 років знайшли 14 скелетів, які обіймалися (фото)

Чотирнадцять скелетів чоловіків, жінок і дітей знайшли у гробниці в Шотландії. Двоє скелетів були розташовані так, ніби вони обіймалися.

Як повідомляє CBS News, під час розкопок на одному з шотландських Оркнейських островів археологи знайшли руїни 5000-річної гробниці. "Неймовірно рідкісна гробниця належить до епохи неоліту. Вона вважається "вершиною неолітичної інженерії на півночі Британії".

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Гробниця має велику кам’яну камеру в центрі скелі, яка є рукотворною купою каміння. Кам'яна камера оточена шістьма меншими кімнатами.

Згідно з даними Шотландського національного музею, в одній із менших бічних кімнат археологи знайшли 14 зчленованих скелетів чоловіків, жінок і дітей. Також були виявлені інші людські останки та артефакти, зокрема кераміка, кам’яні знаряддя праці та кістяна булавка.

За даними видання, ця могила знаходилася під пасовищем і її знайшли ще у 1896 році, коли син фермера натрапив на вісім скелетів, коли розбирав знайдену кам'яну стіну, аби використати будматеріал для свого фермерського будинку.

Нагадаємо, науковці провели ретельне дослідження мумії русалки з Фіджі, знайденої американським моряком 1906 року у Японії. Вони заявили, що вона є мутантом риби, мавпи та рептилії.

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