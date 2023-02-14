У сусідній із росією провінції Китаю помітили НЛО (відео)

Жителі міста Ціцикар маньчжурської провінції Китаю Хейлунцзян помітили неопізнаний літаючий об'єкт у небі. Зранку НЛО летів та світився.

Як повідомляє видання Epochtimes, політ НЛО не супроводжувався гучним звуком. Очевидці розповіли, що коли небо ще не було повністю темним, можна було помітити ланцюжок світлих плям у небі, спрямованих на південний захід.

Читайте також: Українські вчені помітили над Києвом багато НЛО, що пересуваються з неймовірною швидкістю (фото)

У соцмережах мешканці Хейлунцзяна писали, що ніколи раніше не бачили такого. НЛО не видавало жодного звуку, літало дуже високо і випромінювало яскраве світло.

Політ НЛО тривав близько 11 секунд. Мешканці Китаю кажуть, що об'єкт був дещо схожим на повітряного змія.

Зазначається, що НЛО помітили мешканці у Хенані, Чжумадяні, Сючані, Чжоукоу, Луохе.

Китайські ЗМІ повідомили, що проліт НЛО було зафіксовано у сусідній з росією провінції Китаю.

Довідково: Провінція Хейлунцзян знаходиться в північно-східній частині Китайської Народної Республіки, у басейні річки Амур. Вона розташована поблизу російського кордону, де знаходиться Забаровський край.

Влада Китаю заявила, що навчання в цьому районі не проводилися і закликали не турбуватися.

Пропонуємо прочитати, як у США збили китайську повітряну кулю, що могла вести розвідницьку зйомку.

Нагадаємо, що вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (НАН) України заявили, що не раз помічали над Києвом і областю непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Дослідники також вказують, що НЛО, які вони бачать, настільки швидкі, що їх важко сфотографувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!