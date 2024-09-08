У середньовічному будинку в Болгарії знайшли 1500-річний скарб (фото)

Археологи під час робіт у Болгарії виявили середньовічний будинок, в якому був захований скарб золотих монет. Їх було виготовлено за часів правління візантійського імператора Юстиніана Великого.

Як повідомляє Live Science, золоті монети шостого століття були знайдені під час розкопок у Дебнево. На лицьовій стороні монет є зображення візантійського імператора Юстиніана Великого з перлиною діадемою. На звороті зображено персоніфікацію Перемоги, яка тримає в руці вінок у правій руці та хрест і земна куля в лівій.

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Згарище, де колись був будинок. Джерело: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences Згарище, де колись був будинок. Джерело: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences

Монети четвертого століття. Джерело: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences Монети четвертого століття. Джерело: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences

Будинок, в підлозі якого були сховані монети, датується 10 століттям. Археологи припускають, що середньовічні мешканці житла могли зберігати монети як своєрідну реліквію або артефакт. Сам будинок в якийсь період постраждав після пожежі. Тут також було знайдено залізні знаряддя праці, включаючи два серпи та дві сокири, пряжку для ременя, керамічний посуд, три бронзові каблучки.

Усі п’ять знайдених монет одного типу "tremissis" — це невелика золота монета вартістю в одну третину "соліда". Монети містять напис "Наш Господь Юстиніан Вічний Август" та "Перемога Августів". Археологи припускають, що дві монети, ймовірно, під час пожежі, яка знищила будинок, злиплися разом.

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