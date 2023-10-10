В США археологи знайшли череп тиранозавра вагою 2,5 тонни, який жив 66 мільйонів років тому

На скелястих холмах Монтани, в північному американському штаті, палеонтологи відкрили скам'янілі рештки черепа тиранозавра завдовжки близько 12 метрів, якому вже близько 66 мільйонів років. Вчені називають цю знахідку надзвичайно рідкісною через величезний розмір і відносну цілісність черепа. Зараз в світі існує всього 15 більш-менш повних черепів тиранозаврів, повідомляє Mashable.

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Група, яку складалась з 45 осіб, працювала під керівництвом куратора музею палеонтології Грега Вілсона. Він заявив, що череп було виявлено завдяки двом палеонтологам-добровольцям, Люку Тафтсу (Luke Tufts) і Джейсону Лаву (Jason Love), які помітили кісткові фрагменти на поверхні пісковику.

Тому цього тиранозавра зараз називають "Tufts-Love Rex" на честь цих двох добровольців.

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