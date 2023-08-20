У США чоловік метеоритом за 75 тисяч доларів підпирав двері сараю на фермі (відео)

У Мічигані в США фермер використовував великий камінь, щоб підпирати двері свого сараю. З'ясувалося, що він використовує один з найбільших шматків метеорита.

Портал Science Alert повідомляє, що на місцевій фермі 10-кілограмовий космічний камінь кілька десятиліть підпирав двері. Згодом з'ясувалося, що це цінний зразок космічного тіла.

Геолог з Університету Центрального Мічигану (CMU) Мона Сірбеску сказала: "Я одразу зрозуміла, що це було щось особливе. Це найцінніший зразок, який я колись тримала у своєму житті, у грошовому та науковому відношенні".

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Зазначається, що 1988 року фермер Девід Мазурек купив землю в Едморі разом з каменем, що підпирав двері сараю. Попередній власник ферми розповів, що у 1930-х роках вони з батьком бачили, як метеорит уночі впав на їхню ділянку.

Фермер використовував камінь у господарстві протягом 30 років, а потім вирішив показати його геологам і продав свій метеорит планетарію Абрамса Мічиганського університету, пообіцявши 10% виторгу відділу наук про землю та атмосферу.

Нагадаємо, у Франції жінка постраждала від падаючого космічного каменя після того, як крихітний уламок метеорита відскочив від її даху та вдарив в груди, залишивши по собі невеликі синці.

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