У США один з округів відправили на карантин через гігантського африканського равлика

Гігантські африканські наземні ахатини загрожують екосистемі американського штату Флорида. У 2021 році був винищений останній равлик цього виду, але він з'явився знову.

Як повідомляє CBS News, Міністерство сільського господарства та побутового обслуговування Флориди (FDACS) попередило, що равлик може досягати 20 см завдовжки.

Зазначається, що наприкінці червня на північ від міста Тампа садівник з округу Паско помітив гігантського ахатина. Екологи вважають, що це сталося внаслідок незаконної торгівлі домашніми тваринами.

Читайте також: Рейтинг найбільш небезпечних садових шкідників та методи боротьби з ними

Ці равлики полюбляють жаркий вологий клімат, здатні відкласти до 2,5 тисяч яєць на рік. Вони можуть поїдати понад 500 видів рослин, згризати штукатурку та фарбу з побудов.

У Міністерстві сільського господарства Флориди додали, що ахатини здатні завдати значної шкоди тропічному та субтропічному середовищу. Однак карантин оголошено через те, що вони є переносниками паразитів, які відомі як щурячі легеневі хробаки. Ці паразити можуть викликати менінгіт у людей та тварин. Контакт з нею та використання в їжу рослин, якими вона проповзла і які погризла, можуть призвести до серйозних наслідків.

Тож чиновники відомства задля стримання популяції шкідників помістили частину округу Паско в районі Нью-Порт-Річі під карантин. Жителям заборонено виносити рослини, ґрунт, сміття, будівельні матеріали та компост за межі зазначеної зони.

У карантинній зоні чиновники почали використовувати приманку для равликів, що містить метальдегід — дозволений для використання пестицид, який не шкодить рослинам, але руйнує систему травлення молюсків.

Пропонуємо також дізнатися про те, які існують ефективні приманки для слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!