В США вимагають припинити фінансування мігрантів: про що мова в указі Трампа

В Оклахомі вимагають підтримати наказ Дональда Трампа про заборону фінансування програм для нелегальних мігрантів. Глава департаменту освіти штату Раян Волтерс закликав місцеву владу активно впроваджувати нові правила. Проте генеральний прокурор Оклахоми назвав цю ініціативу "політичною виставою" і заявив, що указ не стосується штатів. Волтерс із цим не згоден і впевнений, що нелегальна імміграція створює "хаос" у школах, забираючи ресурси в американських учнів, пише Fox News.

Глава департаменту освіти Оклахоми Райан Волтерс підтримує американського президента і закликає владу активно впроваджувати його укази. На його думку, усі обрані посадові особи та державні установи, включаючи освітні системи, мають сприяти виконанню програми Трампа.

Зазначається, що для цього Волтерс зробив запит генеральному прокурору Оклахоми Гентнеру Драммонду з проханням роз'яснити, як система державної освіти може реалізувати указ Трампа про припинення фінансування програм, що підтримують незаконну імміграцію.

Головною метою, як пишуть у ЗМІ, є запобігання використанню податкових коштів як "магніт" для незаконної міграції.

У свою чергу, губернатор Оклахоми різко розкритикував звинувачення генпрокурора. Як раніше відзначала американська преса, Волтерс, голова департаменту освіти Оклахоми активно просуває ініціативи, спрямовані на боротьбу з нелегальною міграцією з того моменту, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому.

Він підкреслює важливість дотримання закону президента США.

"Ми застосовуємо укази президента Трампа скрізь, де це можливо. Це означає, що ми маємо враховувати кількість нелегалів у системі освіти, аналізувати вплив на фінансові потоки та гранти, щоб гарантувати їх дотримання", — зазначив він. Він упевнений, що Сполучені Штати зобов'язані підтримати Трампа та його політику боротьби з нелегальною міграцією.

При цьому він назвав попереднього президента США Джорджа Байдена таким, що не визнавав проблему.

"Результати останніх виборів ясно дали зрозуміти: кожен штат має ухвалити рішення, і всі вони мають стати на бік президента Трампа", — наголосив Волтерс.

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