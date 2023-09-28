У Стамбулі стався потужний вибух: є загиблі та поранені (відео)

У четвер, 28 вересня, у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, це сталося через витік газу.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Hurriyet.

Зазначається, що вибух стався на п'ятому поверсі будівлі. На місце події прибули багато машин швидкої допомоги.

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За словами губернатора Стамбула Давута Гюля, пожежники загасили пожежу, а мешканців будинку евакуювали. Він додав, що вибух стався на кухні.

Головна прокуратура міста почала розслідування. На місце події виїхав черговий прокурор для проведення огляду та виявлення речових доказів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух повністю зруйнував поверх.

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